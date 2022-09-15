Модельер Васильев раскритиковал Ваенгу за платья "в облипку"

Историк моды Александр Васильев осудил певицу Елену Ваенгу за платья «в облипку». Своим мнением ведущий шоу «Модный приговор» поделился с изданием «7дней».
Александр Васильев проанализировал гардероб Елены Ваенги, недавно занявшей кресло наставницы в программе «Голос 60+» на Первом канале. По словам историка моды, певица придерживается стиля «гранд-дамы» и не упускает возможности подчеркнуть свои «статуарные» формы с помощью глубоких декольте и облегающих фасонов. Однако последние, как утверждает он, ей далеко не всегда идут.
«А вот этот наряд не могу похвалить. Платье слишком приталено, поэтому сидит в облипку. Всегда лучше, когда между женщиной и ее платьем есть дистанция. Не могу сказать, что оно маловато Елене, но явно впритык. И вот это «притык» не нужен»,
— прокомментировал Васильев наряд Ваенги на открытии 50-го, юбилейного сезона БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге в 2017 году.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что историк моды Васильев раскритиковал 75-летнюю Михалкову за платье с разрезом.