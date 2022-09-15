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41 минуту назад

Историк моды Васильев раскритиковал Ваенгу за платья "в облипку"

Газета.Ru

Историк моды Александр Васильев осудил певицу Елену Ваенгу за платья «в облипку». Своим мнением ведущий шоу «Модный приговор» поделился с изданием «7дней».

Модельер Васильев раскритиковал Ваенгу за платья "в облипку"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Александр Васильев проанализировал гардероб Елены Ваенги, недавно занявшей кресло наставницы в программе «Голос 60+» на Первом канале. По словам историка моды, певица придерживается стиля «гранд-дамы» и не упускает возможности подчеркнуть свои «статуарные» формы с помощью глубоких декольте и облегающих фасонов. Однако последние, как утверждает он, ей далеко не всегда идут.

«А вот этот наряд не могу похвалить. Платье слишком приталено, поэтому сидит в облипку. Всегда лучше, когда между женщиной и ее платьем есть дистанция. Не могу сказать, что оно маловато Елене, но явно впритык. И вот это «притык» не нужен»,

— прокомментировал Васильев наряд Ваенги на открытии 50-го, юбилейного сезона БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что историк моды Васильев раскритиковал 75-летнюю Михалкову за платье с разрезом.

Звёзды,Александр Васильев,Елена Ваенга,Первый канал,
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