Модельер Васильев раскритиковал Ваенгу за платья "в облипку"

«А вот этот наряд не могу похвалить. Платье слишком приталено, поэтому сидит в облипку. Всегда лучше, когда между женщиной и ее платьем есть дистанция. Не могу сказать, что оно маловато Елене, но явно впритык. И вот это «притык» не нужен»,