Как Жаклин Кеннеди реагировала на измены мужа

О многочисленных романах Джона Кеннеди известно многое, однако один из самых любимых американцами президентов всегда возвращался к жене, и та принимала его. Как Жаклин реагировала на измены супруга, читайте в материале «Рамблера».

Жаклин Ли Бувье познакомилась с будущим мужем (на тот момент молодым конгрессменом) Джоном Кеннеди на званном обеде в 1952 году, а уже в 1953 она объявили о помолвке.

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Каким был их брак?

Первый год семейной жизни с 35-президентом США был для Жаклин тяжелыми. Будущий глава государства еще до свадьбы отдавал предпочтение обществу красивых девушек, а вот Джеки буквально приходилось бороться за внимание возлюбленного. Она закрывала глаза на многочисленные слухи о неверности супруга и не переставала напоминать о своей любви к нему. В письме Джону, которое она написала между 1957 и 1958 годами, Жаклин признавалась:

«Ты нетипичный, и с каждым годом, с тех пор, как мы поженились, ты становишься все более нетипичным, так что не удивляйся, что у тебя нетипичная жена».

Кеннеди стали одной из культовых пар, которой завидовали, а Жаклин признали иконой стиля, однако в реальности ее жизнь была далека от идеала. Джеки была якобы в курсе об изменах мужа и была глубоко им недовольна, но оставалась предана роли первой леди, понимая, что развод может разрушить авторитет и политическую карьеру мужа. При этом она не сомневалась в любви Джона Кеннеди.

Как Жаклин отреагировала на связь мужа с Мэрилин Монро?

У Джона Кеннеди было много женщин, но одна занимала особое место в «списке его достижений». Ее была Мэрилин Монро.

«Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о Монро», — признавалась Жаклин в разговоре с сестрой, но игнорировать роман супруга со звездой было практически невозможно. Возможно, первая леди США закрыла бы глаза и на эту интрижку, но актриса позволяла себя намного больше других любовниц Джона. Так, она не скрывала связь с Кеннеди, а также открыто давала понять, что не прочь занять место Жаклин. По слухам, Монро могла заявиться к супруге Кеннеди среди ночи и приказать собирать ей свои вещи, так как скоро место в Белом доме будет принадлежать ей. Джеки же не подавала на развод, боясь лишиться не мужа, но оставить детей без отца.

Что было дальше?

Разводу не суждено было случиться: Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, он умер на руках у жены. До последних секунд его жизни Жаклин была рядом с супругом.