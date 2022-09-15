Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
36 минут назад

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на певицу

Газета.Ruиещё 10

Отец покойной Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что Дмитрий Шепелев оскорблял и поднимал руку на артистку. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на певицу
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Копылова, Шепелев грубо общался с Фриске наедине и только на глазах СМИ вел себя нормально. Отец певицы подтвердил, что телеведущий «унижал» ее дочь. Он добавил, что о рукоприкладстве телеведущего узнал от своей младшей дочери Натальи. «Она случайно это увидела. Она потом расплакалась и рассказала Ольге (мать Жанны). Она с ним поговорила. Это уже было, когда Жанна в ремиссию вошла. Тогда он ее оскорблял. Говорил: «Кому ты нужна?» — рассказал Копылов.

«Ну как он поднимал руку? Она что-то не могла встать, а он ее пихнул так, что она упала на кровать», — заявил отец певицы. После этого случая Копылов попросил жену Ольгу постоянно быть рядом с онкобольной артисткой.

Отец Фриске отметил, что у него с Шепелевым изначально были плохие отношения. По словам Копылова, ведущий также не нравился близким друзьями артистки.

О романе Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева стало известно в 2011 году. В 2013-м появился на свет их общий сын Платон. После рождения ребенка певице диагностировали рак мозга. Она скончалась 15 июня 2015 года.

Ранее Наталья Фриске рассказала, что в их семье снова заболели раком.

Звёзды,Наталья Фриске,Владимир Копылов,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители