Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на певицу

Отец покойной Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что Дмитрий Шепелев оскорблял и поднимал руку на артистку. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин!».

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По словам Копылова, Шепелев грубо общался с Фриске наедине и только на глазах СМИ вел себя нормально. Отец певицы подтвердил, что телеведущий «унижал» ее дочь. Он добавил, что о рукоприкладстве телеведущего узнал от своей младшей дочери Натальи. «Она случайно это увидела. Она потом расплакалась и рассказала Ольге (мать Жанны). Она с ним поговорила. Это уже было, когда Жанна в ремиссию вошла. Тогда он ее оскорблял. Говорил: «Кому ты нужна?» — рассказал Копылов.

«Ну как он поднимал руку? Она что-то не могла встать, а он ее пихнул так, что она упала на кровать», — заявил отец певицы. После этого случая Копылов попросил жену Ольгу постоянно быть рядом с онкобольной артисткой.

Отец Фриске отметил, что у него с Шепелевым изначально были плохие отношения. По словам Копылова, ведущий также не нравился близким друзьями артистки.

О романе Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева стало известно в 2011 году. В 2013-м появился на свет их общий сын Платон. После рождения ребенка певице диагностировали рак мозга. Она скончалась 15 июня 2015 года.