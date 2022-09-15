Экс-участница Spice girls рассказала о сексуальном насилии

"То, что со мной случилось, я сразу же похоронила, потому что нужно было сосредоточиться на других вещах. Я не хотела поднимать шумиху, у меня не было времени этим заниматься, ужасные вещи случаются постоянно, и эта ситуация не так плоха, как могла бы быть".