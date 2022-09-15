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9 минут назад

Экс-участница Spice girls рассказала о пережитом сексуальном насилии

Мира Маркина

Бывшая участница популярной группы Spice Girls Мел Си рассказала о пережитом сексуальном насилии. Певица поделилась откровениями в эфире подкаста How To Fail. Об этом сообщает The Guardian.

Экс-участница Spice girls рассказала о сексуальном насилии
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам артистки, инцидент произошел в отеле Стамбула много лет назад в ночь перед большим концертом. Си не стала вдаваться в подробности, но рассказала, что столкнулась с харассментом со стороны массажиста:

"То, что со мной случилось, я сразу же похоронила, потому что нужно было сосредоточиться на других вещах. Я не хотела поднимать шумиху, у меня не было времени этим заниматься, ужасные вещи случаются постоянно, и эта ситуация не так плоха, как могла бы быть".

Звезда призналась, что испытывала чувство стыда после случившегося. Си добавила, что лишь спустя время смогла до конца осознать, что с ней случилось.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рики Мартина могут посадить на полвека за насилие.

Звёзды,Рики Мартин,
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