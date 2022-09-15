Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения

Российская телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о необходимости обращения ко врачам для эффективного похудения. Секреты избавления от лишних килограммов она раскрыла в своем канале в Telegram.
Водонаева заявила, что при наличии лишнего веса следует худеть под надзором эндокринологов и диетологов.
«Если речь идет о незначительных лишних килограммах, путь к стройности может быть самостоятельным. Благо в интернете полно бесплатной информации»,
— написала она.
По словам Водонаевой, для похудения необходимо употреблять много белка и клетчатки, вести активный образ жизни, выпивать полтора-два литра воды в день. Стоит также отказаться от вредных привычек и хорошо высыпаться.