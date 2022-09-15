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3 часа назад

Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения

Lenta.ru

Российская телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о необходимости обращения ко врачам для эффективного похудения. Секреты избавления от лишних килограммов она раскрыла в своем канале в Telegram.

Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Водонаева заявила, что при наличии лишнего веса следует худеть под надзором эндокринологов и диетологов.

«Если речь идет о незначительных лишних килограммах, путь к стройности может быть самостоятельным. Благо в интернете полно бесплатной информации»,

— написала она.

По словам Водонаевой, для похудения необходимо употреблять много белка и клетчатки, вести активный образ жизни, выпивать полтора-два литра воды в день. Стоит также отказаться от вредных привычек и хорошо высыпаться.

Звёзды,Алена Водонаева,
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