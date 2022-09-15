«Раздувшаяся женщина»: Наташу Королеву высмеяли за реальное фото

Внешность певицы Наташи Королевой шумно обсуждают в соцсетях. Так, артистка в своих аккаунтах публикует яркие фото, на которых может похвастаться точеной фигурой и четким овалом лица, однако на фото и видео у друзей Королева выглядит иначе.

Фото: Соцсети Соцсети

Так, с соцсетях обсуждают реальную внешность певицы, без фильтров и фотошопа. В частности, запустившая недавно свой марафон по похудению певица появилась на видео у своей подруги Виктории Шеляговой. На кадрах видно, как 49-летняя Королева накладывает в тарелку пирожные. При этом пользователи соцсетей заметили под платьем весьма округлившийся живот.

Соцсети

Подписчики обвинили звезду в том, что она не следует собственным советам, которые раздает фанатам и заподозрили звезду в постоянной ретуши своих фото. Пользователи думают, что Королева "стройнит" себя на фото, чтобы демонстрировать "результаты" своих диет.

Многие стали обвинять певицу в обмане и оставляли нелестные комментарии:

«Кто эта раздувшаяся женщина? Не верю, что Королева!», «Сплошной обман везде! Без фильтров совсем другие люди!», — возмутились поклонники.