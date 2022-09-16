Бородина поделилась переживаниями от развода

Известная телеведущая Ксения Бородина почти никак не комментировала свой развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Однако сейчас девушка начинает раскрывать подробности минувших дней.
Звезда сказала, что пережить тот период было весьма непросто. В голову лезли самые обычные мысли для такой ситуации, однако реветь на публике Бородина себе не позволяла.
«Я старалась не показывать этого в соцсетях, детям. Никто не знал, что случилось на самом деле. Я дала себе время пореветь, поплакать, поуничтожать себя»,
— разоткровенничалась телеведущая в личном блоге.
После развода Омаров заявил, что бывшая жена изменяла ему с лучшим другом. Однако Бородина опровергла эти высказывания, забросав экс-супруга аналогичными обвинениями.