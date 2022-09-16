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1 час назад

Бородина поделилась переживаниями от развода

Слово и Делоиещё 1

Известная телеведущая Ксения Бородина почти никак не комментировала свой развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Однако сейчас девушка начинает раскрывать подробности минувших дней.

Бородина поделилась переживаниями от развода
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда сказала, что пережить тот период было весьма непросто. В голову лезли самые обычные мысли для такой ситуации, однако реветь на публике Бородина себе не позволяла.

«Я старалась не показывать этого в соцсетях, детям. Никто не знал, что случилось на самом деле. Я дала себе время пореветь, поплакать, поуничтожать себя»,

— разоткровенничалась телеведущая в личном блоге.

После развода Омаров заявил, что бывшая жена изменяла ему с лучшим другом. Однако Бородина опровергла эти высказывания, забросав экс-супруга аналогичными обвинениями.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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