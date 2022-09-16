Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут четвертого ребенка

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями.
15 сентября в Нью-Йорке прошел саммит Forbes Women in Power Summit, который посетили многие знаменитости. В их числе оказалась и Блейк Лайвли. Ранее актриса не сообщала о своей беременности, но на этот раз на красной дорожке она появилась в облегающем платье, которое подчеркнуло округлившийся живот.
Лайвли и Рейнольдс уже воспитывают трех дочерей – Джеймс, Бетти и Инес.
Актеры связали себя узами брака в 2012 году, сыграв тайную свадьбу только для самых близких людей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие болезни можно спутать с беременностью.