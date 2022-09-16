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1 час назад

Внешность Синди Кроуфорд на фото папарацци огорчила фанатов

Lenta.ru

Внешность американской супермодели Синди Кроуфорд на новых фото папарацци огорчила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Внешность Синди Кроуфорд на фото папарацци огорчила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 56-летняя знаменитость попала в объектив уличных фотографов в одном из престижных районов Беверли-Хиллз, США. На ней были надеты рубашка с мелким черно-белым узором и джинсы-клеш. Кроме того, манекенщица дополнила свой образ солнцезащитными очками, шлепанцами, бежевой сумкой и массивным браслетом в виде цепи.

Поклонники озадачились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Вы все это видите? Это мужчина», «Можно подумать, что это женщина только из-за волос», «Боже, она украла вещи из моего дома», «Сначала я подумал, что это отец Кендалл Дженнер», — высказывались они.

В то же время были те фанаты, которые отметили, что модель выглядит отлично. «Хорошо, что у нее нет следов ботокса или операции. Естественная красота», «Все еще прекрасна», «Красивая женщина», «Просто обожаю ее внешний вид! Джинсы идеально подходят для ее фигуры и абсолютно модны, а комбинация рубашки великолепна», — писали читатели издания.

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