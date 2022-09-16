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1 час назад

"Хочу вернуть "первозданный" вид": Шишкова решила удалить импланты из груди

Мира Маркина

Экс-возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова заявила, что хочет удалить импланты из груди.

Шишкова решила избавиться от силиконовой груди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчица Шишковой попросила посоветовать маммопластику, на что Алена ответила:

"Хочешь, сделай. Поживи с грудью, пойми, как это. И даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее, а самое главное — счастливее. Я наоборот хочу вернуть «первозданный» вид, «ликвидировать» импланты». Не завтра, но уже думаю над этим".

Ранее модель не признавалась в том, что ее бюст – работа пластического хирурга. Почему сейчас она решила вернуться к естественным формам, Шишкова не объяснила.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Решетова раскрыла секрет борьбы со старением.

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