Шишкова решила избавиться от силиконовой груди

"Хочешь, сделай. Поживи с грудью, пойми, как это. И даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее, а самое главное — счастливее. Я наоборот хочу вернуть «первозданный» вид, «ликвидировать» импланты». Не завтра, но уже думаю над этим".