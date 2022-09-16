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12 минут назад

Кайли Дженнер снялась топлес для обложки журнала

Газета.Ru

Американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер снялась топлес для обложки журнала CR Fashion Book. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Кайли Дженнер снялась топлес для обложки журнала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер стала героиней свежего выпуска журнала Карин Ройтфельд CR Fashion Book. Модель снялась топлес для обложки издания, прикрыв грудь импровизированным колье с помадами ее косметического бренда Kylie Cosmetics.

За съемку отвечала фотограф из Нью-Йорка Алана О'Херлихи, известная сотрудничеством с Беллой Хадид и другими звездами А-листа.

"С ума сойти", — прокомментировала обложку с Кайли Дженнер Белла Хадид. "Это безумие!", "Лучшее, что я когда-либо видел", "Очень красивая", "Выглядишь потрясающе", "Идеальная", — восхитились поклонники модели.

Звёзды,Карин Ройтфельд,Белла Хадид,
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