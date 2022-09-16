Американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер снялась топлес для обложки журнала CR Fashion Book. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер стала героиней свежего выпуска журнала Карин Ройтфельд CR Fashion Book. Модель снялась топлес для обложки издания, прикрыв грудь импровизированным колье с помадами ее косметического бренда Kylie Cosmetics.

За съемку отвечала фотограф из Нью-Йорка Алана О'Херлихи, известная сотрудничеством с Беллой Хадид и другими звездами А-листа.