Американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер снялась топлес для обложки журнала CR Fashion Book. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
25-летняя Кайли Дженнер стала героиней свежего выпуска журнала Карин Ройтфельд CR Fashion Book. Модель снялась топлес для обложки издания, прикрыв грудь импровизированным колье с помадами ее косметического бренда Kylie Cosmetics.
За съемку отвечала фотограф из Нью-Йорка Алана О'Херлихи, известная сотрудничеством с Беллой Хадид и другими звездами А-листа.
"С ума сойти", — прокомментировала обложку с Кайли Дженнер Белла Хадид. "Это безумие!", "Лучшее, что я когда-либо видел", "Очень красивая", "Выглядишь потрясающе", "Идеальная", — восхитились поклонники модели.