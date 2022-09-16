Бородина вспомнила «самые ужасные ситуации из детства»

Российские методы воспитания с европейскими сравнила телеведущая Ксения Бородина. Звезда поделилась наблюдениями во время отдыха за границей и вспомнила истории из собственного детства в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Мослента Мослента

«Самые строгие родители — это все-таки мы (россияне). Самые лояльные — европейцы. Это им не в большой плюс, потому что дети порой в общественных местах ведут тебя отвратительно»,

— рассказала Бородина.

Знаменитость отметила, что родители в России часто кричат на своих детей во время совместного выполнения домашнего задания.

«Все самые ужасные ситуации из детства связаны с теми моментами, когда мы совместно с мамой делали уроки. Это не самые лучшие воспоминания»,

— призналась Бородина.