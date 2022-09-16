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41 минуту назад

Ксению Собчак снова заподозрили в беременности

В последнее время вокруг Ксении Собчак ходят постоянные слухи о ее интересном положении. Журналистка воспитывает сына Платона, которого родила от Максима Виторгана. С отцом мальчика она рассталась, а с нынешним супругом Константином Богомоловым обзавестись потомством еще не успела. После недавнего выхода Ксении Собчак в свет версия о том, что она в интересном положении кажется реальной. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Ксению Собчак снова заподозрили в беременности
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

На днях в Сети появилось фото с мероприятия, на которое пришла известная блондинка. Поверх обтягивающего платья она надела просторный жакет, который словно вздулся в районе живота. В результате кажется, что у супруги режиссера большой живот. После этого в Интернете сразу появились комментарии, мол, Ксения Собчак перестала прятать беременность. Вероятно, она действительно решила выгулять округлившийся живот. Но не исключено, что это только неудачный ракурс фотографа.

Сама знаменитость пока каких-либо заявлений не делала. Но подозрения вызывает тот факт, что это фото она разместила в своем микроблоге, но зачем-то разместила текст в районе своего живота, будто скрывая что-то от поклонников.

Звёзды,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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