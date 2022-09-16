Матвиенко рассказал, когда может распасться "Фабрика"

"Вот когда Ира скажет "все", тогда подумаем. Когда мне девушка говорит, мол, я пошла рожать, сразу спрашиваю: "Чем тебе помочь?" У меня самого пять детей, большой опыт. Так что, если с мужем не получается, тоже говори, все сделаем".