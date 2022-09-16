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26 минут назад

Матвиенко предрек распад "Фабрики", если Тонева решит уйти

Мира Маркина

Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, при каком условии может распасться "Фабрика".

Матвиенко рассказал, когда может распасться "Фабрика"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально в состав группы входили Маша Алалыкина, Сати Казанова, Ирина Тонева и Саша Савельева. Однако с течением времени три певицы из четырех выбыли и от первоначального состава осталась только Ирина Тонева.

Других артисток заменили новые певицы. Но, по словам Матвиенко, если Ирина решит покинуть коллектив, не исключено, что "Фабрика" распадется:

"Вот когда Ира скажет "все", тогда подумаем. Когда мне девушка говорит, мол, я пошла рожать, сразу спрашиваю: "Чем тебе помочь?" У меня самого пять детей, большой опыт. Так что, если с мужем не получается, тоже говори, все сделаем".

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Казанова покинула "Фабрику".

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