Матвиенко рассказал, когда может распасться "Фабрика"

Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, при каком условии может распасться "Фабрика".
Изначально в состав группы входили Маша Алалыкина, Сати Казанова, Ирина Тонева и Саша Савельева. Однако с течением времени три певицы из четырех выбыли и от первоначального состава осталась только Ирина Тонева.
Других артисток заменили новые певицы. Но, по словам Матвиенко, если Ирина решит покинуть коллектив, не исключено, что "Фабрика" распадется:
"Вот когда Ира скажет "все", тогда подумаем. Когда мне девушка говорит, мол, я пошла рожать, сразу спрашиваю: "Чем тебе помочь?" У меня самого пять детей, большой опыт. Так что, если с мужем не получается, тоже говори, все сделаем".
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Казанова покинула "Фабрику".