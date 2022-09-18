Канье Уэст и Кэндис Свейнпол встречаются

Кажется, рэпер Йе наконец-то готов отпустить прошлое и дать себе шанс на счастливые отношения. Прессе стало известно, что Канье Уэст действительно встречается с топовой моделью Кэндис Свейнпол. Но инсайдеры также дали прямой намёк, что это далеко не настоящая любовь. По счастливой случайности новая избранница является лицом солнцезащитных очков Yeezy GAP, и пара вместе веселилась на одном из мероприятий в рамках Недели моды в Нью-Йорке. И маркетингово-подкованный Уэст не упустил из виду, что их широко разрекламированный роман стал бы глотком свежего воздуха для репутации бренда. После торжества, где тандем весело общался с Крисом Роком, они оба уехали на внедорожнике Канье и направились в один и тот же отель.