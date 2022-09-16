Боня заявила, что находится "на границе жизни и смерти"

"Горы это как наркотик, ты понимаешь, что тебя это медленно убивает, но остановиться уже не можешь... Пока есть связь поставлю сторисы и закину в папку актуальное о том, как проходит мое восхождение. Это не туристическая тропа, которая натоптана для прохождения, это дорога, где граница жизни и смерти очень тонкая. Но именно это позволяет начать ценить каждый вдох и выдох без боли. Именно здесь происходит твой самый сильный рост!", — написала Боня.