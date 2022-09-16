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55 минут назад

Виктория Боня заявила, что находится "на границе жизни и смерти" в горах

Газета.Ru

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", блогерша Виктория Боня опубликовала новые фотографии из похода в горы и рассказала о своем самочувствии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Боня заявила, что находится "на границе жизни и смерти"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Горы это как наркотик, ты понимаешь, что тебя это медленно убивает, но остановиться уже не можешь... Пока есть связь поставлю сторисы и закину в папку актуальное о том, как проходит мое восхождение. Это не туристическая тропа, которая натоптана для прохождения, это дорога, где граница жизни и смерти очень тонкая. Но именно это позволяет начать ценить каждый вдох и выдох без боли. Именно здесь происходит твой самый сильный рост!", — написала Боня.

На фотографиях Виктория Боня показала, как выглядит сейчас и какое у нее состояние. Оказалось, что помимо головной боли, у нее есть травма ноги. Несколько дней назад Боня отправилась на гору Манаслу в Непале с намерением покорить высоту в 8163 м. Виктория Боня начала жаловаться на плохое самочувствие через два дня после начала восхождения. По словам телеведущей, у нее резко началась головная боль.

"Пять дней без душа, отек всего тела, включая мозг, бессонные ночи", — писала она.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня не может ходить после "отека мозга".

Звёзды,Виктория Боня,
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