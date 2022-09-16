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1 час назад

Анна Хилькевич заявила, что ее пугает мода на чайлдфри

Газета.Ru

Актриса Анна Хилькевич призналась в своем Instagram, что ее пугает мода на чайлдфри - сознательный отказ от идеи когда-либо завести ребенка.

Анна Хилькевич заявила, что ее пугает мода на чайлдфри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Чайлдфри. Модное, но такое острое словечко. Позиция, которая означает сознательный выбор жить без детей. Эта мода на отсутствие детей меня пугает и вызывает шок", - подчеркнула Хилькевич.

Она добавила, что может понять людей, которые отказываются от детей по независящим от них обстоятельствам. Однако, по ее мнению, последователи чайлдфри не хотят заводить детей, потому что были травмированы в детстве. Хилькевич убеждена, что такие люди стремятся закрыть себе путь к "выздоровлению" и оградить себя от лучшей жизни.

"Дети — это подарок, драгоценность, это великое счастье, это абсолютно безусловная любовь. Это невозможно даже сравнить с "бонусами" от статуса чайлдфри!" - резюмировала актриса.

Звёзды,Анна Хилькевич,
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