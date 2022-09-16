Анна Хилькевич заявила, что ее пугает мода на чайлдфри

"Чайлдфри. Модное, но такое острое словечко. Позиция, которая означает сознательный выбор жить без детей. Эта мода на отсутствие детей меня пугает и вызывает шок", - подчеркнула Хилькевич.

Она добавила, что может понять людей, которые отказываются от детей по независящим от них обстоятельствам. Однако, по ее мнению, последователи чайлдфри не хотят заводить детей, потому что были травмированы в детстве. Хилькевич убеждена, что такие люди стремятся закрыть себе путь к "выздоровлению" и оградить себя от лучшей жизни.