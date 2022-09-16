Фокс призналась, что бросила Уэста из-за "тревожных звоночков"

Актриса и модель Джулия Фокс в разговоре с ES Magazine призналась, что решила расстаться с рэпером Канье Уэстом из-за непроработанных личных проблем музыканта.
"Нерешенные проблемы, с которыми он имел дело. У меня нет пропускной или эмоциональной способности для этого",
- высказалась Фокс.
Модель рассказала, что любила "тусоваться" с рэпером, однако приняла решение о разрыве, когда их образ жизни не совпал. Фокс "сдалась" при первых тревожных звоночках в поведении Уэста. В 2022-м стало известно о том, что модель встречается с Канье Уэстом. Однако их роман не продлился долго. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, рэпер — в Лос-Анджелесе.