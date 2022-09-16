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51 минуту назад

Джулия Фокс призналась, что бросила Канье Уэста из-за "тревожных звоночков" в его поведении

Актриса и модель Джулия Фокс в разговоре с ES Magazine призналась, что решила расстаться с рэпером Канье Уэстом из-за непроработанных личных проблем музыканта.

Фокс призналась, что бросила Уэста из-за "тревожных звоночков"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нерешенные проблемы, с которыми он имел дело. У меня нет пропускной или эмоциональной способности для этого",

- высказалась Фокс.

Модель рассказала, что любила "тусоваться" с рэпером, однако приняла решение о разрыве, когда их образ жизни не совпал. Фокс "сдалась" при первых тревожных звоночках в поведении Уэста. В 2022-м стало известно о том, что модель встречается с Канье Уэстом. Однако их роман не продлился долго. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, рэпер — в Лос-Анджелесе.

Звёзды,Джулия Фокс,
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