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2 часа назад

Ивлеева назвала причину сближения с бывшим мужем

runews24.ru

Ивлеева решила прокомментировать отношения с бывшим мужем.

Ивлеева назвала причину сближения с бывшим мужем
Фото: runews24.rurunews24.ru

Несмотря на то, что Настя Ивлеева и Элджей расстались весной, они продолжают периодически проводить время в компании друг друга. Поклонники пары предположили, что телеведущая и рэпер снова могут сойтись, так как недавно они вместе отпраздновали годовщину свадьбы. После того, как в соцсетях пару начали поздравлять с воссоединением, Ивлеева решила прокомментировать отношения с бывшим мужем.

Телеведущая пояснила, что они часто встречаются с Элджеем, но исключительно для контента и хайпа.

"Никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит - просто гуляем, снимаем влоги, - сказала Анастасия.

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