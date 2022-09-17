Ивлеева назвала причину сближения с бывшим мужем

Ивлеева решила прокомментировать отношения с бывшим мужем.
Несмотря на то, что Настя Ивлеева и Элджей расстались весной, они продолжают периодически проводить время в компании друг друга. Поклонники пары предположили, что телеведущая и рэпер снова могут сойтись, так как недавно они вместе отпраздновали годовщину свадьбы. После того, как в соцсетях пару начали поздравлять с воссоединением, Ивлеева решила прокомментировать отношения с бывшим мужем.
Телеведущая пояснила, что они часто встречаются с Элджеем, но исключительно для контента и хайпа.
"Никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит - просто гуляем, снимаем влоги, - сказала Анастасия.