Ивлеева назвала причину сближения с бывшим мужем

Несмотря на то, что Настя Ивлеева и Элджей расстались весной, они продолжают периодически проводить время в компании друг друга. Поклонники пары предположили, что телеведущая и рэпер снова могут сойтись, так как недавно они вместе отпраздновали годовщину свадьбы. После того, как в соцсетях пару начали поздравлять с воссоединением, Ивлеева решила прокомментировать отношения с бывшим мужем.