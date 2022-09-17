Певица решила быть более откровенной со своими поклонниками

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Анна Седокова призналась, что она устала от той глянцевой картинки, которую многие показывают в своих социальных сетях. По ее словам, она решила стать более откровенной со своими поклонниками. И честно призналась, что немного перебрала с алкоголем накануне очень важной встречи.

В итоге с утра она выглядела, по ее признанию, не лучшим образом. Чтобы показать, как примерно это выглядело, певица выложила смешное селфи.

«Анна Седокова показала себя без фильтров. Или как конкретно я чувствовала себя, когда встала утром», — так сама она подписала снимок.

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