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1 час назад

Анна Седокова показала себя без фильтров

WomanHit.ru

Певица решила быть более откровенной со своими поклонниками

Седокова показала себя без фильтров
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Анна Седокова призналась, что она устала от той глянцевой картинки, которую многие показывают в своих социальных сетях. По ее словам, она решила стать более откровенной со своими поклонниками. И честно призналась, что немного перебрала с алкоголем накануне очень важной встречи.

В итоге с утра она выглядела, по ее признанию, не лучшим образом. Чтобы показать, как примерно это выглядело, певица выложила смешное селфи.

«Анна Седокова показала себя без фильтров. Или как конкретно я чувствовала себя, когда встала утром», — так сама она подписала снимок.

WomanHit.ru

На фото Анна специально косит глазами, а на шее проступили морщинки. Однако поклонники оценили чувство юмора и откровенность певицы и забросали ее восхищенными лайками.

Звёзды,Анна Седокова,
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