Дочь Юлии Пересильд травят в школе

Одноклассники считают, что Анна получает роли только благодаря известности родителей и агрессивно ведут себя по отношению к ней.
Подростка это очень задевает, поскольку, как она призналась, она проходила пробы и съемки были очень сложными.
Слова Анны приводит «Антенна»: «Я плакала, было обидно».
Напомним, что старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя недавно получила главную роль в фильме «Тибра», где сыграла девочку-альбиноса. Всего в фильмографии юной актрисы пока пять картин и две главные роли.