Дочь Юлии Пересильд травят в школе

Одноклассники считают, что Анна получает роли только благодаря известности родителей и агрессивно ведут себя по отношению к ней.

Фото: Кадр из фильма "Тибра" Кадр из фильма "Тибра"

Подростка это очень задевает, поскольку, как она призналась, она проходила пробы и съемки были очень сложными.

Слова Анны приводит «Антенна»: «Я плакала, было обидно».