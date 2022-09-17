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1 час назад

Дочь Юлии Пересильд травят в школе

Мария Кимакович

Одноклассники считают, что Анна получает роли только благодаря известности родителей и агрессивно ведут себя по отношению к ней.

Дочь Юлии Пересильд травят в школе
Фото: Кадр из фильма "Тибра"Кадр из фильма "Тибра"

Подростка это очень задевает, поскольку, как она призналась, она проходила пробы и съемки были очень сложными.

Слова Анны приводит «Антенна»: «Я плакала, было обидно».

Напомним, что старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя недавно получила главную роль в фильме «Тибра», где сыграла девочку-альбиноса. Всего в фильмографии юной актрисы пока пять картин и две главные роли.

Ранее Матвиенко рассказал, когда может распасться "Фабрика".

Звёзды,Юлия Пересильд,Алексей Учитель,
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