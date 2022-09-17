Ивлеева заявила, что позовет бывшего мужа на свое шоу

Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Telegram-канале видео, на котором она прогуливается по Москве с Элджеем.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Вскоре Ивлеева заявила, что если их совместная фотография наберет 10 тыс. лайков, то она позовет его на свое YouTube-шоу

"AgentShow 3.0". "Ребят, ну почти 40 тыс. сердец на фото с Лехой….за базар надо отвечать! Ждем его на Агенте!" - написала Ивлеева.