Ирина Шейк поделилась своими детскими фото из 1990-х

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась своими детскими фотографиями, сделанными в 1990-е годы. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Один из кадров снят, когда будущая модель ходила в детский сад или училась в младших классах школы. У нее красное платье и детские туфли с ремешком, в руках — корзина с игрушками, а на голове — большой белый бант.
Другое фото сделано через несколько лет. Модель повзрослела, на ней платье без бретелек, а за спиной — характерный интерьер советской квартиры с мебельной стенкой, хрустальным сервизом, небольшим ЭЛТ-телевизором и обоями в цветочек.
На последнем снимке модель лежит в ванне в клубах мыльной пены.
В комментариях к посту поклонники Ирины Шейк восхищаются, насколько ее детские фото похожи на кадры из их собственного детства.
Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) родилась в 1986 году в Челябинской области. Ее отец был шахтером, мать — преподователем музыки. До окончания школы она жила в небольшом городе Еманжелинск, затем переехала в Челябинск и поступила в экономический колледж. В 2004 году Ирина Шейк победила в конкурсе «Супермодель 2004». С 2010 по 2015 год встречалась с футболистом Криштиану Роналду, с 2015 по 2019 год — с актером Брэдли Купером.