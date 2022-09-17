Ирина Шейк поделилась своими детскими фото из 1990-х

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась своими детскими фотографиями, сделанными в 1990-е годы. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Один из кадров снят, когда будущая модель ходила в детский сад или училась в младших классах школы. У нее красное платье и детские туфли с ремешком, в руках — корзина с игрушками, а на голове — большой белый бант.

Другое фото сделано через несколько лет. Модель повзрослела, на ней платье без бретелек, а за спиной — характерный интерьер советской квартиры с мебельной стенкой, хрустальным сервизом, небольшим ЭЛТ-телевизором и обоями в цветочек.

На последнем снимке модель лежит в ванне в клубах мыльной пены.

В комментариях к посту поклонники Ирины Шейк восхищаются, насколько ее детские фото похожи на кадры из их собственного детства.