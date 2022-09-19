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1 час назад

Костенко высказалась о разводе с Тарасовым

Popcake.tvиещё 2

В последнее время Дмитрия Тарасова все чаще и чаще обвиняют в изменах, а к Насте Костенко обращаются с вопросом: почему она продолжает терпеть неугодное поведение супруга.

Костенко высказалась о разводе с Тарасовым
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

И, хотя, слухи про адюльтер никем не доказаны, но публика считает, что у нее есть основания для подозрений. Спортсмен стал чаще ночевать «у друга», а также никак не оставляет в покое Ольгу Бузову, свою бывшую жену, с которой пытается помириться и начать плодотворное сотрудничество.

Сама Костенко злится из-за горячих обсуждений ее личной жизни.

«Надеюсь, на том свете ни у кого не будет смартфонов и Интернета», — на эмоциях выпалила она.

Насчет измен у супруги Тарасова тоже есть жесткая позиция: предательство не прощать ни со стороны возлюбленного, ни со стороны друзей.

«Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем. Если бы меня предала подруга, она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание», — поясняет она, но добавляет, что очень недовольна повышенным интересом фолловеров к ее личной жизни.

Звёзды,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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