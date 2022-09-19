Костенко высказалась о разводе с Тарасовым

«Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем. Если бы меня предала подруга, она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание», — поясняет она, но добавляет, что очень недовольна повышенным интересом фолловеров к ее личной жизни.