Певица Слава намекнула на разрыв с мужем-бизнесменом

Певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим псевдонимом Слава, подогрела слухи о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ранее Слава поделилась с поклонниками результатами нескольких пластических операций. Исполнительница хита «Одиночество» впала в депрессию из-за множества неудачных попыток похудеть и поэтому решила лечь под нож. Звезда очень сильно хотела избавиться от внешних недостатков и вернуть себе фигуру, которая была у нее много лет назад.

Однако, как оказалось, не все оценили преображение Славы. В разговоре с журналистами знаменитость призналась, что Данилицкого не сильно впечатлили результаты процедур.

«Он давно уже не считается», — добавила она в шоу «Ты не поверишь!».