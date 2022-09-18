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2 часа назад

Певица Слава намекнула на расставание с Анатолием Данилицким

Слово и Делоиещё 1

Певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим псевдонимом Слава, подогрела слухи о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Певица Слава намекнула на разрыв с мужем-бизнесменом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ранее Слава поделилась с поклонниками результатами нескольких пластических операций. Исполнительница хита «Одиночество» впала в депрессию из-за множества неудачных попыток похудеть и поэтому решила лечь под нож. Звезда очень сильно хотела избавиться от внешних недостатков и вернуть себе фигуру, которая была у нее много лет назад.

Однако, как оказалось, не все оценили преображение Славы. В разговоре с журналистами знаменитость призналась, что Данилицкого не сильно впечатлили результаты процедур.

«Он давно уже не считается», — добавила она в шоу «Ты не поверишь!».

Разговоры о разрыве Славы с возлюбленным появились, когда артистка перестала выходить в свет в его сопровождении. На все вопросы о том, почему Данилицкий перестал появляться на публике с избранницей, певица отвечала, что бизнесмен уехал надолго по делам. В этот раз она вновь заявила, что ее любимый занят работой.

Звёзды,Анастасия Сланевская,
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