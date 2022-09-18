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47 минут назад

Стало известно, как близнецы Лиза и Гарри называют Аллу Пугачеву дома

runews24.ru

Певица Алла Пугачева проводит с сыном и дочерью практически все свободное время, а также проявляет неподдельный интерес к их творчеству, а дети отвечают ей взаимностью и не скрывают своих чувств. Об этом пишет издание 7days.

Стало известно, как дети называют Пугачеву дома
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, изданию стало известно, что близнецы придумали для мамы милое прозвище – в узком кругу они называют ее исключительно «мамася».

Напомним, детям 73-летней Аллы Пугачевой – Гарри и Лизе – в скором времени исполнится девять лет. Перед их рождением Примадонна переживала, что близнецы будут воспринимать ее, как бабушку, но оказалось, что все сомнения были напрасны. Даже родные внуки Пугачевой называют ее не иначе, чем Аллуся или Алла.

Звёзды,Алла Пугачева,
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