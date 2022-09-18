Стало известно, как дети называют Пугачеву дома

Певица Алла Пугачева проводит с сыном и дочерью практически все свободное время, а также проявляет неподдельный интерес к их творчеству, а дети отвечают ей взаимностью и не скрывают своих чувств. Об этом пишет издание 7days.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Так, изданию стало известно, что близнецы придумали для мамы милое прозвище – в узком кругу они называют ее исключительно «мамася».