Родившая второго ребенка Нюша рассказала об измене мужа

Российская певица Нюша рассказала, что во время беременности пережила измену мужа, бизнесмена Игоря Сивова. Об этом она заявила в программе «Света вокруг света».

Фото: runews24.ru runews24.ru

32-летняя певица в прошлом году родила сына Саффрона, также в 2021 году семья переехала в Дубай. Недавно Нюша возобновила выступления после перерыва