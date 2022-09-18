Родившая второго ребенка Нюша рассказала об измене мужа

Российская певица Нюша рассказала, что во время беременности пережила измену мужа, бизнесмена Игоря Сивова. Об этом она заявила в программе «Света вокруг света».
32-летняя певица в прошлом году родила сына Саффрона, также в 2021 году семья переехала в Дубай. Недавно Нюша возобновила выступления после перерыва
Артистка рассказала, что в прошлом году столкнулась с изменой супруга. Она отметила, что испытала много боли, однако супруги решили пережить «это испытание» вместе и сохранить отношения. Певица отметила, что зачастую люди скрывают подобные события личной жизни, но она считает, что о таких проблемах важно говорить.