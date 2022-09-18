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35 минут назад

Евгений Петросян опроверг слухи о покупке дома в Турции

runews24.ruиещё 2

Евгений Петросян заявил, что сегодня многое в прессе происходит со знаком «минус». Таким образом он отреагировал на слухи о том, что купил своему сыну дом в турецком Бодруме, пишет «Телепрограмма».

Петросян опроверг слухи о покупке дома в Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян по настоянию супруги Татьяны Брухуновой купил их двухлетнему сыну дом в Турции.

В ответ на это юморист заявил, что огорчен происходящим в стране. Также он отметил, что люди, которые придумывают сплетни про него, скорее всего, сумасшедшие или же делают это для поднятия рейтингов своих СМИ.

Петросян заметил, что хотел бы видеть журналистов умными, красивыми и порядочными, но пока этого не происходит.

Звёзды,Евгений Петросян,
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