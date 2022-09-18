Петросян опроверг слухи о покупке дома в Турции

Евгений Петросян заявил, что сегодня многое в прессе происходит со знаком «минус». Таким образом он отреагировал на слухи о том, что купил своему сыну дом в турецком Бодруме, пишет «Телепрограмма».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян по настоянию супруги Татьяны Брухуновой купил их двухлетнему сыну дом в Турции.

В ответ на это юморист заявил, что огорчен происходящим в стране. Также он отметил, что люди, которые придумывают сплетни про него, скорее всего, сумасшедшие или же делают это для поднятия рейтингов своих СМИ.