Супермодель Жизель Бюндхен объявила о разводе

Их брак всегда казался идеальным и счастливым.

Фото: Inc-News Inc-News

Семья 42-летней супермодели Жизель Бюндхен и 45-летнего игрока в американский футбол Тома Брэди на протяжении многих лет ставилась всем в пример. Двое детей, идеальные отношение и полное отсутствие сплетен вокруг них подкрепляло это мнение.

Но словно гром среди ясного неба заявление Жизель о том, что они с мужем уже больше месяца не живут вместе. Причиной для ссоры стало желание Брэди вернуться в профессиональный спорт спустя полгода после завершения карьеры.

По словам Жизель, она уже давно поставила на паузу свою карьеру ради семьи и хотела того же от супруга. Но едва выполнив это желание, Том решил вернуться в спорт.

По словам близких к это семье людей, Жизель это сильно оскорбило. Ведь денег у пары и так хватает, оба супруга за свою карьеру заработали достаточно на безбедную жизнь. Значит, Брэдли просто надоело проводить все время с семье – так решила модель.