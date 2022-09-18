Певица Ани Лорак заявила о своем возвращении

Журналистка Алена Жигалова опубликовала в своем блоге видео с 43-летней певицей Ани Лорак, записанное в лифте. Увидев звезду, Жигалова воскликнула: «Дива вернулась!», на что Лорак ответила: «Да, это я!».

Фанаты певицы заметили, что она находится в хорошей физической форме, похорошела и похудела.

Напомним, Ани Лорак родом из Украины. После начала спецоперации она отменила все концерты в России, однако открыто свое отношение к событиям на Родине не высказывала.