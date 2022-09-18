С кем будут жить дети Кардашьян и Уэста: новое интервью рэпера

Помните, еще недавно Канье обвинял Ким во всех родительских смертных грехах? Мол, разбаловала детей, для старшей Норт завела «сатанинский» Тикток, не советуется по поводу выбора школы и вообще вместе с Крис Дженнер чуть ли не готовит крошек к съемкам в «Плейбое», едва им исполнится 18. И только мы решили, что между реалити-звездой и рэпером вот-вот развернется настоящая битва за их четырех отпрысков, как непредсказуемый артист сдал назад. В подкасте Alo Mind Full Канье Уэст прокомментировал судебный процесс об опекунстве — и, как оказалось, его вполне устраивает то, что почти всю заботу о детях берет на себя Ким. Ну а он, будучи добропорядочным отцом, всегда готов помочь мудрым словом — куда без этого.