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4 часа назад

С кем все-таки будут жить дети Ким Кардашьян и Канье Уэста: новое интервью рэпера

Super.ru

Помните, еще недавно Канье обвинял Ким во всех родительских смертных грехах? Мол, разбаловала детей, для старшей Норт завела «сатанинский» Тикток, не советуется по поводу выбора школы и вообще вместе с Крис Дженнер чуть ли не готовит крошек к съемкам в «Плейбое», едва им исполнится 18. И только мы решили, что между реалити-звездой и рэпером вот-вот развернется настоящая битва за их четырех отпрысков, как непредсказуемый артист сдал назад. В подкасте Alo Mind Full Канье Уэст прокомментировал судебный процесс об опекунстве — и, как оказалось, его вполне устраивает то, что почти всю заботу о детях берет на себя Ким. Ну а он, будучи добропорядочным отцом, всегда готов помочь мудрым словом — куда без этого.

С кем будут жить дети Кардашьян и Уэста: новое интервью рэпера
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я до сих пор даю Ким советы, которые могут помочь в воспитании детей, это будет им полезно. Но она все еще должна практически 80% времени растить наших детей», — поделился Уэст.

Что ж, похоже, дело об опекунстве, которое будет рассматриваться в декабре, закончится мирным соглашением и Канье как настоящий джентльмен уступит бывшей жене право заботиться об отпрысках. Ведь у него так мало времени — и в Инстаграме (запрещен в РФ) надо успеть сделать 20 постов подряд, а потом все стереть, и с новой избранницей Кэндис Свейнпол на свидание сходить!

Звёзды,Крис Дженнер,Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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