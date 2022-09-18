Леди Гага не смогла завершить концерт из-за молнии

Певица и продюсер Леди Гага прервала концерт на середине своего выступления из-за непогоды.
Гага выступала в Майами 17 сентября, куда приехала в рамках своего тура Chromatica Ball. Во время мероприятия началась гроза. 36-летней исполнительнице пришлось уйти со сцены, после чего зрители тоже начали покидать площадку. Позже звезда объяснила свой поступок.
«Мы действительно пытались закончить шоу сегодня вечером в Майами, но не смогли, потому что, даже когда дождь вроде бы прекратился, молния ударила прямо в землю так близко от нас. Я знаю, что я долгое время хотела быть похожей на хардкорно плохую стерву, но я также хочу быть ответственной и любящей. Не знаю, что бы я сделала, если бы что-то случилось с кем-либо из зрителей или членов моей команды, моей группы или моих танцоров», — сообщила исполнительница в соцсетях.
Артистка поблагодарила поклонников, которые решили разделить с ней время, но она отметила, что безопасность все-таки важнее. Также Гага добавила, что хотела бы спеть свой хит Rain on me под дождем, но еще больше ей хочется остаться живой.