Леди Гага не смогла завершить концерт из-за молнии

«Мы действительно пытались закончить шоу сегодня вечером в Майами, но не смогли, потому что, даже когда дождь вроде бы прекратился, молния ударила прямо в землю так близко от нас. Я знаю, что я долгое время хотела быть похожей на хардкорно плохую стерву, но я также хочу быть ответственной и любящей. Не знаю, что бы я сделала, если бы что-то случилось с кем-либо из зрителей или членов моей команды, моей группы или моих танцоров», — сообщила исполнительница в соцсетях.