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4 часа назад

Леди Гага не смогла завершить концерт из-за молнии

Слово и Дело

Певица и продюсер Леди Гага прервала концерт на середине своего выступления из-за непогоды.

Леди Гага не смогла завершить концерт из-за молнии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гага выступала в Майами 17 сентября, куда приехала в рамках своего тура Chromatica Ball. Во время мероприятия началась гроза. 36-летней исполнительнице пришлось уйти со сцены, после чего зрители тоже начали покидать площадку. Позже звезда объяснила свой поступок.

«Мы действительно пытались закончить шоу сегодня вечером в Майами, но не смогли, потому что, даже когда дождь вроде бы прекратился, молния ударила прямо в землю так близко от нас. Я знаю, что я долгое время хотела быть похожей на хардкорно плохую стерву, но я также хочу быть ответственной и любящей. Не знаю, что бы я сделала, если бы что-то случилось с кем-либо из зрителей или членов моей команды, моей группы или моих танцоров», — сообщила исполнительница в соцсетях.

Артистка поблагодарила поклонников, которые решили разделить с ней время, но она отметила, что безопасность все-таки важнее. Также Гага добавила, что хотела бы спеть свой хит Rain on me под дождем, но еще больше ей хочется остаться живой.

Звёзды,Стефани Джерманотта,
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