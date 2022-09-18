Дочь Серова объявила, что устала угождать родителям

Единственная официальная дочь певца Александра Серова Мишель высказалась о своей текущей жизненной ситуации. Молодая женщина заявила, что вышла из возраста девочки на побегушках и считает, что в ее годы уже как-то неуместно пытаться не задеть чувства разведенных родителей.
"Приходится угождать и папе, и маме, а мне, на минуточку, лет уже немало, - заявила 29-летняя певица в эфире шоу "Ты не поверишь!". - Сколько можно все эти вопросы разбирать. Ну, ребята, разберитесь сами. Длится это уже… Когда они развелись мне было 17 лет".
Несколько месяцев назад Мишель и ее мужу пришлось срочно съезжать с загородной резиденции Серова. Певец дал супругам всего три дня на переезд. А ведь совсем недавно он заявлял, что рад предоставить молодоженам свой дом (сам артист при этом разместился было в домике для гостей).
Год назад вся семья переживала за пожилого артиста, который слег с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Но популярный исполнитель не только победил недуг, но и взялся за старое - стал демонстрировать ближним свой "брутальный" характер. Впрочем, для Мишель в переезде есть много плюсов. Теперь она может без проблем видеться с мамой Еленой Стебеневой. Все дело в том, что Серов наотрез отказался пускать свою бывшую жену на порог.