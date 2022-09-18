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4 часа назад

Ксения Бородина раскрыла свою настоящую фамилию

Суть событий

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла свою официальную фамилию. Мало кто знает, что звезда много лет выступает под псевдонимом, а на самом деле записи в ее документах периодически менялись.

Бородина раскрыла свою настоящую фамилию
Фото: Суть событийСуть событий

Год назад Ксения со скандалом рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Но при этом менять свою фамилию на девичью не стала.

"Ребят, ну кто-то говорит, что по карме это плохо — меняй. Но мне абсолютно все равно, для всех я Бородина уже 20 лет, и я себя ассоциирую с Бородиной", - сообщила звезда в своем блоге.

Изначально Ксения носила фамилию Амоева. С 2008 по 2009 жила в браке с бизнесменом Юрием Будаговым и родила ему дочь Марусю. С 2015 была замужем за Омаровым (у бывших супругов есть дочь Теона). Но в течение двух десятков лет публика знает телеведущую под одной-единственной фамилией Бородина.

Комментарий Ксении прозвучал после того, как актриса Агата Муцениеце заявила, что по документам все еще носит фамилию бывшего мужа: Прилучная. Аналогичную фамилию носит новая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян.

Звёзды,Курбан Омаров,Агата Муцениеце,Ксения Бородина,
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