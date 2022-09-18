Рэпер Pharaoh купил квартиру в Москве за 120 млн рублей

Рэпер Pharaoh (настоящее имя - Глеб Голубин) приобрел элитную квартиру в Москве, стоимость которой составляет порядка 120 млн рублей. Музыкант заканчивает переезд в новое жилье. Об этом сообщает Mash.
Квартира расположена в Курсовом переулке самого престижного района столицы Хамовники. Она находится напротив храма Христа Спасителя и рядом с посольством Южной Осетии, отмечает Mash. Площадь недвижимости Pharaoh - 120 кв. метров.
По информации Mash, Pharaoh все еще прописан в родительской квартире на окраине столицы - в районе Ховрино.
Ранее сообщалось, что Pharaoh и Mia Boyka возглавили рейтинг молодых и перспективных музыкантов по версии Forbes.