Рэпер Pharaoh купил квартиру в Москве за 120 млн рублей

Рэпер Pharaoh (настоящее имя - Глеб Голубин) приобрел элитную квартиру в Москве, стоимость которой составляет порядка 120 млн рублей. Музыкант заканчивает переезд в новое жилье. Об этом сообщает Mash.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Квартира расположена в Курсовом переулке самого престижного района столицы Хамовники. Она находится напротив храма Христа Спасителя и рядом с посольством Южной Осетии, отмечает Mash. Площадь недвижимости Pharaoh - 120 кв. метров.

По информации Mash, Pharaoh все еще прописан в родительской квартире на окраине столицы - в районе Ховрино.