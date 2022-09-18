Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

Рэпер Pharaoh купил квартиру в Москве за 120 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Pharaoh (настоящее имя - Глеб Голубин) приобрел элитную квартиру в Москве, стоимость которой составляет порядка 120 млн рублей. Музыкант заканчивает переезд в новое жилье. Об этом сообщает Mash.

Рэпер Pharaoh купил квартиру в Москве за 120 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Квартира расположена в Курсовом переулке самого престижного района столицы Хамовники. Она находится напротив храма Христа Спасителя и рядом с посольством Южной Осетии, отмечает Mash. Площадь недвижимости Pharaoh - 120 кв. метров.

По информации Mash, Pharaoh все еще прописан в родительской квартире на окраине столицы - в районе Ховрино.

Ранее сообщалось, что Pharaoh и Mia Boyka возглавили рейтинг молодых и перспективных музыкантов по версии Forbes.

Звёзды,Глеб Голубин,Иисус Христос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители