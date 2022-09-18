Нюша призналась в измене мужа

Певица Нюша в интервью Светлане Бондарчук на YouTube рассказала, как пережила измену мужа.
По словам певицы, ей пришлось столкнуться с предательством супруга Игоря Сивова, когда она была беременна вторым ребенком. При этом артистка заявила, что смогла простить возлюбленного:
"Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, поскольку такое происходит в жизни миллионов людей. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем",
– пояснила звезда.
Нюша добавила, что измена супруга стала для нее непростым испытанием. Но она смогла смириться с ней и обрести новую версию себя.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Жаклин Кеннеди реагировала на измены мужа.