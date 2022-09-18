Нюша призналась в измене мужа

"Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, поскольку такое происходит в жизни миллионов людей. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем",