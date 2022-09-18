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58 минут назад

Нюша рассказала, как муж изменял ей во время второй беременности

Мира Маркина

Певица Нюша в интервью Светлане Бондарчук на YouTube рассказала, как пережила измену мужа.

Нюша призналась в измене мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, ей пришлось столкнуться с предательством супруга Игоря Сивова, когда она была беременна вторым ребенком. При этом артистка заявила, что смогла простить возлюбленного:

"Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, поскольку такое происходит в жизни миллионов людей. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем",

– пояснила звезда.

Нюша добавила, что измена супруга стала для нее непростым испытанием. Но она смогла смириться с ней и обрести новую версию себя.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Жаклин Кеннеди реагировала на измены мужа.

Звёзды,Игорь Сивов,Жаклин Кеннеди,Светлана Бондарчук,
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