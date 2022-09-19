Бывшая жена Илона Маска показала лицо в бинтах

Бывшая жена Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) показала лицо в бинтах после того, как выразила желание обрести внешность эльфа посредством пластической операции. Снимок появился на ее странице в Twitter .

34-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она лежит на кушетке с закрытыми глазами, с перебинтованной головой и ушами. Однако исполнительница не рассказала подписчикам о том, было ли на самом деле хирургическое вмешательство. По ее словам, она всю жизнь мечтала изменить форму ушей.