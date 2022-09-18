Солистки группы «Тутси» раскрыли тайну своего главного хита

На днях на телеканале «МУЗ-ТВ» вышел новый выпуск еженедельных музыкальных расследований — «Хит-Сториз», героинями которого стали солистки «Тутси». Программа была посвящена самому успешному треку в истории группы, одному из романтичных и популярных в нулевые — «Самый-самый».

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ведущая Арина Бабыкина узнала из первых уст, какие тайны кроются за названием коллектива, за что участницы гёлсбенда невзлюбили свой главный хит, и на каких условиях продюсер Виктор Дробыш согласился раскручивать «Тутси»?

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Ирина Ортман: «Когда нам объявили о том, что будет группа, я одна из немногих девочек, которая была не согласна. Когда я шла на «Фабрику», я конечно же, больше хотела петь сольно, у меня была песня «Меняю» на проекте».

Виктор Дробыш начинает искать для своих подопечных большой хит. Им становится трек «Самый-самый». В «Хит-Сториз» на «МУЗ-ТВ» участницы группы вспомнили о первых впечатлениях после услышанной демоверсии.

Ирина Ортман: «Кому-то понравилось, кому-то совсем не понравилось, но Дробыш сказал: «Девочки, доверьтесь мне! Это хит!» Я была в числе тех, кто сказал: «Блин! На одной ноте! Но как же так!?»

Леся Ярославская: «Честно, не было такого, что «Вау, какая крутая песня». Она была немножко другой, немножко инородной, чем всё то, что звучало на радиостанциях».

Сам же продюсер в эксклюзивном интервью «МУЗ-ТВ» признается, что недовольства от девушек тогда не услышал.

Виктор Дробыш: «Ну это уже сейчас, спустя много лет, можно говорить, кому песня не понравилась. Но тогда ни у кого не хватило духу даже глазом повести, чтобы я не заподозрил, что она там кому-то не понравилась!»

С выбором трека продюсер не ошибается: песня моментально разлетается по радиостанциям, группу приглашают выступать на концертах. Поэтому Дробыш решает скорее снять на нее видео. Как выяснила ведущая «Хит-Сториз» на «МУЗ-ТВ» Арина Бабыкина, до начала съемок клипа у группы даже не было названия. Как отреагировали участницы, когда узнали о выборе продюсера, и чем вдохновлялся Виктор Дробыш, придумывая концепцию коллектива?

Затем у «Тутси» выходят и другие популярные песни, но такого успеха, как «Самый-самый» они группе не приносят. Коллектив постепенно теряет свою популярность, а в 2012 году — прекращает работу до 2019 года.