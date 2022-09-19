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5 часов назад

Эмили Ратаковски снялась с обнаженной грудью

Lenta.ru

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала селфи топлес. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Эмили Ратаковски снялась с обнаженной грудью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных фото и видео манекенщица позировала с распущенными волосами напротив зеркала на фоне кровати, держа в руках телефон. Для съемки знаменитость примерила высокие коричневые сапоги с острыми носами и на высоких каблуках, оформленные шнуровкой. Кроме того, девушка надела черные трусы с завышенной талией и прикрыла предплечьем обнаженную грудь.

Кроме того, Ратаковски снялась в обществе моделей Хелены Кристенсен и Ирины Шейк. Так, на данном снимке она предстала в полупрозрачном кроп-топе и коротких атласных шортах персикового оттенка.

Звёзды,Хелена Кристенсен,Ирина Шейк,
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