Эмили Ратаковски снялась с обнаженной грудью

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала селфи топлес. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных фото и видео манекенщица позировала с распущенными волосами напротив зеркала на фоне кровати, держа в руках телефон. Для съемки знаменитость примерила высокие коричневые сапоги с острыми носами и на высоких каблуках, оформленные шнуровкой. Кроме того, девушка надела черные трусы с завышенной талией и прикрыла предплечьем обнаженную грудь.