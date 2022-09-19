Ида Галич и Стас Круглицкий расстались

Последние полгода в СМИ ходили слухи о том, что блогеры Ида Галич и Стас Круглицкий встречаются. Звезды публично не подтверждали отношения, но и не скрывали их, вместе появляясь на мероприятиях и завуалированно отвечая на вопросы о личной жизни. Теперь же их отношения сошли на нет. Об этом рассказала Ида Галич в одном из последних интервью. Ее слова приводит портал Starhit.
Ида призналась, что уже месяц как свободная девушка.
«Я уже как месяц, полтора, два не состою в отношениях ни с одним мужчиной и пока не собираюсь. У меня такое мнение сформировалось, что я сейчас не готова никому отдавать свои золотые годы. Я решила: буду заниматься собой, семьей и карьерой»,
— рассказала блогер.
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