Ида Галич и Стас Круглицкий расстались

Последние полгода в СМИ ходили слухи о том, что блогеры Ида Галич и Стас Круглицкий встречаются. Звезды публично не подтверждали отношения, но и не скрывали их, вместе появляясь на мероприятиях и завуалированно отвечая на вопросы о личной жизни. Теперь же их отношения сошли на нет. Об этом рассказала Ида Галич в одном из последних интервью. Ее слова приводит портал Starhit.