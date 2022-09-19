Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
19 сентября

«Уже как месяц не состою в отношениях»: Ида Галич и Стас Круглицкий расстались

Мира Маркина

Последние полгода в СМИ ходили слухи о том, что блогеры Ида Галич и Стас Круглицкий встречаются. Звезды публично не подтверждали отношения, но и не скрывали их, вместе появляясь на мероприятиях и завуалированно отвечая на вопросы о личной жизни. Теперь же их отношения сошли на нет. Об этом рассказала Ида Галич в одном из последних интервью. Ее слова приводит портал Starhit.

Ида Галич и Стас Круглицкий расстались
Фото: galichida/vk.com galichida/vk.com

Ида призналась, что уже месяц как свободная девушка.

«Я уже как месяц, полтора, два не состою в отношениях ни с одним мужчиной и пока не собираюсь. У меня такое мнение сформировалось, что я сейчас не готова никому отдавать свои золотые годы. Я решила: буду заниматься собой, семьей и карьерой»,

— рассказала блогер.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Нюша призналась в измене мужа.

Звёзды,Ида Галич,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители