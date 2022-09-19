Главные скандалы Аллы Пугачевой

Примадонна всегда привлекала внимание не только творчеством, но и громкими историями.

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Александр Стефанович в мемуарах признавался, что Алла Пугачева с самого начала карьеры отлично понимала, что одним талантом дорогу к вершинам славы пробить не получится. Она знала, что нужно то и дело появляться на первых полосах газет, поэтому к скандалам относилась легко и иногда сама их подогревала.

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Все изменилось, когда в жизни Аллы Борисовны появился Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом): юморист обещал примадонне спокойную жизнь, семью и пенсию вдали от скандалов. Так было на протяжении нескольких лет, но вчера Алла Пугачева снова попала на первые полосы всех новостных изданий с громким скандалом.

Впрочем, певице к такому ажиотажу точно не привыкать: она то и дело попадала в громкие истории.

Номер в гостинице и громкие проклятия

Эта история произошла в 1987 году, когда примадонна приехала с гастролями в Ленинград. Остановиться она должна была в любимом отеле: Алла Борисовна всегда выбирала один и тот же номер — роскошный люкс с кухней, двумя спальнями и кабинетом. Но в тот раз номер оказался занят. По слухам, в нем остановился иностранец, который привез ребенка на лечение. Но Алла Борисовна требовала, чтобы гостя переселили, и не стеснялась в крепких выражениях. По слухам, этот скандал услышала одна из горничных и рассказала о нем прессе. После этого администратору гостиницы то и дело поступали угрозы за то, что она обидела любимую певицу.

Соперничество с Софией Ротару

О том, что две звезды на протяжении многих лет соперничали, говорили и в прессе, и коллеги артисток. Так, бывший муж Пугачевой Александр Стефанович признавался, что примадонна завидовала популярности Софии Михайловны. По слухам, конфликт закончился в 2016 году, когда певицы спели дуэтом.

Провал на «Евровидении»

В 1997 году примадонна решила поучаствовать в международном конкурсе «Евровидение». В то время Алла Борисовна была невероятно популярна на постсоветском пространстве, поэтому в ее успехе не сомневались, но артистка смогла занять лишь 15-он место. По слухам, провал она переживала тяжело и считала, что ее несправедливо засудили. О «Евровидении» Пугачева с тех пор вспоминать не любит.

Фонограмма 25-летней давности

Алла Борисовна всегда уверяла, что не любит выступать под фонограмму, но в 2016 году на фестивале «Славянский базар» примадонна, обещавшая живое выступление, не просто спела под фонограмму, а использовала запись 1989 году. Поклонники таким отношением, конечно, были очень разочарованы.

Детский сад для миллионеров

Став мамой близнецов Лизы и Гарри, Алла Борисовна задумалась о том, какой детский сад должны посещать ее наследники и дети не менее обеспеченных персон. В 2015 году примадонна объявила, что открывает детский сад: посещение обходилось родителям в 295 тысяч рублей в месяц. Но шокировало публику не это, а то, что малышей делили на три категории: Silver, Gold, VIP, в зависимости от достатка их родителей.

Обнаженная съемка в 67 лет

Алла Борисовна — отличный пример того, что возраст остается лишь цифрой в паспорте. Она стала мамой в 64 года, а в 67 лет снялась полностью обнаженной для рекламного ролика концерта своего мужа. Звезда лежала в ванной с пеной, закрывавшей ее тело, но такая смелость поразила публику.

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