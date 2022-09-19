Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
40 минут назад

Соцслужбы могут отобрать дочь у внучки Гурченко из-за клопов и тараканов в квартире

Катя Кобышева

Сотрудники службы социальной защиты нагрянули в квартиру Елены Королевой, внучки народной артистки СССР Людмилы Гурченко, в которой она проживает вместе с 14-летней дочерью Таисией. Об этом Елена и Таисия рассказали в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Квартира внучки Гурченко шокировала соцслужбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елена Королева никак не ожидала увидеть на пороге представителей службы соцзащиты, но дверь открыла и внутрь впустила.

Кадр из передачи "Звезды сошлись"

В квартире обнаружились не только грязь и беспорядок, но и клопы с тараканами. На теле девочки были следы укусов.

«Осматривали кухню, ванную, весь санузел, мою спальню и комнату дочери. Их не устроил, так называемый, условный бардак. Я у них спросила, на основании чего они пришли. Сотрудник полиции сказал, что была некая статья в сети. Якобы мы с дочерью живем в бомжатнике. Я сильно перенервничала. Акты и документы, которые были составлены, мне дали сфотографировать», — рассказала подробности Елена Королева.

Адвокат Александр Бенхин сообщил, что в акте органов опеки было указано, что в квартире антисанитария.

Кадр из передачи "Звезды сошлись"

Это видно и на кадрах. вещи разбросаны, все поверхности захламлены, на полотенцах тараканы, горы грязной посуды, заляпанные обои. Елене Королевой это все грозит тем, что у нее могут забрать дочь.

Кадр из передачи "Звезды сошлись"

Ранее Ивана Урганта наградили сатирической премией в Италии.

Звёзды,Елена Королева,Иван Ургант,Людмила Гурченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители