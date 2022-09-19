Квартира внучки Гурченко шокировала соцслужбы

Сотрудники службы социальной защиты нагрянули в квартиру Елены Королевой, внучки народной артистки СССР Людмилы Гурченко, в которой она проживает вместе с 14-летней дочерью Таисией. Об этом Елена и Таисия рассказали в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Елена Королева никак не ожидала увидеть на пороге представителей службы соцзащиты, но дверь открыла и внутрь впустила.
В квартире обнаружились не только грязь и беспорядок, но и клопы с тараканами. На теле девочки были следы укусов.
«Осматривали кухню, ванную, весь санузел, мою спальню и комнату дочери. Их не устроил, так называемый, условный бардак. Я у них спросила, на основании чего они пришли. Сотрудник полиции сказал, что была некая статья в сети. Якобы мы с дочерью живем в бомжатнике. Я сильно перенервничала. Акты и документы, которые были составлены, мне дали сфотографировать», — рассказала подробности Елена Королева.
Адвокат Александр Бенхин сообщил, что в акте органов опеки было указано, что в квартире антисанитария.
Это видно и на кадрах. вещи разбросаны, все поверхности захламлены, на полотенцах тараканы, горы грязной посуды, заляпанные обои. Елене Королевой это все грозит тем, что у нее могут забрать дочь.