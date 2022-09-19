Квартира внучки Гурченко шокировала соцслужбы

«Осматривали кухню, ванную, весь санузел, мою спальню и комнату дочери. Их не устроил, так называемый, условный бардак. Я у них спросила, на основании чего они пришли. Сотрудник полиции сказал, что была некая статья в сети. Якобы мы с дочерью живем в бомжатнике. Я сильно перенервничала. Акты и документы, которые были составлены, мне дали сфотографировать», — рассказала подробности Елена Королева.