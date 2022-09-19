40-летняя Бритни Спирс в бикини станцевала с мужем на яхте

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала откровенное видео с отдыха. Роликом она поделилась в социальных сетях. 40-летняя Бритни Спирс поделилась с подписчиками в социальных сетях кадрами с морской прогулки, на которую отправилась вместе со своим мужем Сэмом Асгари.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На видео певица позирует в бикини, танцует вместе с мужем и наслаждается отдыхом на палубе. Однако пользователи социальных сетей начали тревожиться после публикации ролика. Их озадачило состояние волос певицы. По их мнению, Бритни Спирс находится в сильном стрессе из-за проблем в семье.

"Рада видеть тебя счастливой, но что с волосами?", "Бритни, у вас парик?", "Вы выглядите превосходно, но здоровье волос явно ухудшилось", — написали они в комментариях.