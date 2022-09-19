Пресняков-младший рассказал, почему раздражал всю семью

Российский актер и певец Никита Пресняков стал гостем YouTube-шоу “Вечерний Уманчук”, где рассказал, как его близкие на самом деле относились к его вокальным данным.
Родители Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков – сами артисты. И появление интереса к вокальному искусству у маленького Никиты было вопросом времени. Со слов Преснякова-младшего, он стал петь всюду.
“Меня называли «поющий куст». (...) Стою в ванной и слышу крик: «Заткнись!» Представляю, как это действовало всем на нервы”, – шутя, рассказал Пресняков ведущему.
Никита пытался расширить диапазон своего детского голоса до уровня популярного певца Витаса. Артист считает, что ему это удалось.
Ранее “Рамблер” рассказывал, как, по мнению коллег по цеху, Пресняков-младший ведет себя на съемочной площадке.