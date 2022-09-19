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2 часа назад

Никита Пресняков рассказал, как раздражал семью пением

Мира Маркина

Российский актер и певец Никита Пресняков стал гостем YouTube-шоу “Вечерний Уманчук”, где рассказал, как его близкие на самом деле относились к его вокальным данным.

Пресняков-младший рассказал, почему раздражал всю семью
Фото: vk.com/npresnyakov21vk.com/npresnyakov21

Родители Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков – сами артисты. И появление интереса к вокальному искусству у маленького Никиты было вопросом времени. Со слов Преснякова-младшего, он стал петь всюду.

“Меня называли «поющий куст». (...) Стою в ванной и слышу крик: «Заткнись!» Представляю, как это действовало всем на нервы”, – шутя, рассказал Пресняков ведущему.

Никита пытался расширить диапазон своего детского голоса до уровня популярного певца Витаса. Артист считает, что ему это удалось.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как, по мнению коллег по цеху, Пресняков-младший ведет себя на съемочной площадке.

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