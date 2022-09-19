Пресняков-младший рассказал, почему раздражал всю семью

Российский актер и певец Никита Пресняков стал гостем YouTube-шоу “Вечерний Уманчук”, где рассказал, как его близкие на самом деле относились к его вокальным данным.

Фото: vk.com/npresnyakov21 vk.com/npresnyakov21

Родители Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков – сами артисты. И появление интереса к вокальному искусству у маленького Никиты было вопросом времени. Со слов Преснякова-младшего, он стал петь всюду.

“Меня называли «поющий куст». (...) Стою в ванной и слышу крик: «Заткнись!» Представляю, как это действовало всем на нервы”, – шутя, рассказал Пресняков ведущему.

Никита пытался расширить диапазон своего детского голоса до уровня популярного певца Витаса. Артист считает, что ему это удалось.