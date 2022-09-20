Бородина обматерила "разочаровавшихся" ее онлайн-курсом о разводе

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на критику своего онлайн-курса "Если брак оказался браком". Ее слова цитирует Prozvezd.info. Бородина высказалась в нецензурной форме о тех, кому не понравился ее проект о том, как пережить развод.
"Те, кто писал, что разочаровался. Мне [плевать], правда, разочаровались во мне это или нет. Это мое дело, за которое мне не стыдно, которое мне нравится",
- говорит она.
Телеведущая также отметила, что не смогла бы добиться успехов, если бы обращала внимание на хейтеров.
"Как бы сложилась моя судьба, если бы я на всю эту [ерунду] реагировала?"
- матом выразилась звезда.
Ранее Ксения Бородина раскритиковала подписчицу, которая спросила, почему телеведущая не сумела наладить отношения с бывшим мужем после развода.