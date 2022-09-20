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55 минут назад

Ксения Бородина обматерила "разочаровавшихся" ее онлайн-курсом о разводе

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на критику своего онлайн-курса "Если брак оказался браком". Ее слова цитирует Prozvezd.info. Бородина высказалась в нецензурной форме о тех, кому не понравился ее проект о том, как пережить развод.

Бородина обматерила "разочаровавшихся" ее онлайн-курсом о разводе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Те, кто писал, что разочаровался. Мне [плевать], правда, разочаровались во мне это или нет. Это мое дело, за которое мне не стыдно, которое мне нравится",

- говорит она.

Телеведущая также отметила, что не смогла бы добиться успехов, если бы обращала внимание на хейтеров.

"Как бы сложилась моя судьба, если бы я на всю эту [ерунду] реагировала?"

- матом выразилась звезда.

Ранее Ксения Бородина раскритиковала подписчицу, которая спросила, почему телеведущая не сумела наладить отношения с бывшим мужем после развода.

Звёзды,Ксения Бородина,
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