В дом Джастина и Хейли Бибер проник злоумышленник

В Лос-Анджелесе в дом Джастина и Хейли Бибер проник неизвестный и сбежал. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Неизвестному мужчине удалось пройти незамеченным мимо охраны и добраться до заднего двора дома. В момент, когда служба безопасности зафиксировала по камерам злоумышленника, он уже успел добежать до забора, перепрыгнуть и убежать.

Несмотря на погоню, ему удалось скрыться и остаться незамеченным. В момент, когда злоумышленник попал во двор, Хейли и Джастин Бибер не было дома. Пара уехала в отпуск между концертами в туре.