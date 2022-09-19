Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
4 часа назад

В дом Джастина и Хейли Бибер проник злоумышленник

Газета.Ruиещё 1

В Лос-Анджелесе в дом Джастина и Хейли Бибер проник неизвестный и сбежал. Об этом сообщает TMZ.

В дом Джастина и Хейли Бибер проник злоумышленник
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Неизвестному мужчине удалось пройти незамеченным мимо охраны и добраться до заднего двора дома. В момент, когда служба безопасности зафиксировала по камерам злоумышленника, он уже успел добежать до забора, перепрыгнуть и убежать.

Несмотря на погоню, ему удалось скрыться и остаться незамеченным. В момент, когда злоумышленник попал во двор, Хейли и Джастин Бибер не было дома. Пара уехала в отпуск между концертами в туре.

Джастин Бибер в сентябре должен исполнить свои песни в Южной Америке. Помимо этого, певец планирует выступить в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии — всего Бибер запланировал 75 концертов в рамках мировых гастролей.

Звёзды,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители