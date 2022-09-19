Сын Шварценеггера впервые появился на публике после похудения

Папарацци запечатлели 24-летнего мужчину у ресторана Nobu в Малибу, США . Отмечается, что он прибыл на празднование 29-летия брата Патрика. Согласно информации, мероприятие также посетили Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер . Так, Кристофер Шварценеггер выбрал для семейного ужина серую футболку-поло, синие штаны-джоггеры и кроссовки.

Читатели издания удивились внешнему виду мужчины, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Выглядит отлично. Как будто новый человек», «Вау! Хорошая работа, независимо от того, была ли это операция по ушиванию желудка или нет», «Отлично! Выглядит красивым и здоровым», «Он очень красивый. Его потеря веса потребовала много усилий и самоотверженности. Прекрасная работа», «Он всегда был привлекательным парнем, но, честное слово, он, действительно, проделал большую работу. Молодец, он должен чувствовать себя в таком теле намного здоровее», — высказывались они.