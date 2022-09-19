Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
4 часа назад

Сын Арнольда Шварценеггера впервые появился на публике после похудения

Lenta.ruиещё 1

Младший сын американского культуриста, актера и 38-го губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кристофер впервые появился на публике после похудения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сын Шварценеггера впервые появился на публике после похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели 24-летнего мужчину у ресторана Nobu в Малибу, США. Отмечается, что он прибыл на празднование 29-летия брата Патрика. Согласно информации, мероприятие также посетили Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер. Так, Кристофер Шварценеггер выбрал для семейного ужина серую футболку-поло, синие штаны-джоггеры и кроссовки.

Читатели издания удивились внешнему виду мужчины, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Выглядит отлично. Как будто новый человек», «Вау! Хорошая работа, независимо от того, была ли это операция по ушиванию желудка или нет», «Отлично! Выглядит красивым и здоровым», «Он очень красивый. Его потеря веса потребовала много усилий и самоотверженности. Прекрасная работа», «Он всегда был привлекательным парнем, но, честное слово, он, действительно, проделал большую работу. Молодец, он должен чувствовать себя в таком теле намного здоровее», — высказывались они.

Звёзды,Мария Шрайвер,Арнольд Шварценеггер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители