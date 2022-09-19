Ида Галич рассказала, что принимала антидепрессанты

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала о своих проблема с ментальным здоровьем в программе «Однажды…» на НТВ.

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Телеведущая призналась, что некоторое время боролась с тревожностью, бессонницей и паническими атаками. Чтобы бороться с недугами Галич начала принимать антидепрессанты, выписанные врачом.

Блогерша уточнила, что у нее появились проблемы со сном во время беременности. После рождения ребенка ситуация не улучшилась.

«С этим сталкиваются многие женщины, потому что невозможно найти удобное положение, у меня очень сильно болела спина. И я не спала месяц, потом я родила, кормила и опять не спала полгода», — заявила телеведущая.