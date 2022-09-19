Ида Галич рассказала, что принимала антидепрессанты

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала о своих проблема с ментальным здоровьем в программе «Однажды…» на НТВ.
Телеведущая призналась, что некоторое время боролась с тревожностью, бессонницей и паническими атаками. Чтобы бороться с недугами Галич начала принимать антидепрессанты, выписанные врачом.
Блогерша уточнила, что у нее появились проблемы со сном во время беременности. После рождения ребенка ситуация не улучшилась.
«С этим сталкиваются многие женщины, потому что невозможно найти удобное положение, у меня очень сильно болела спина. И я не спала месяц, потом я родила, кормила и опять не спала полгода», — заявила телеведущая.
Также на ментальное здоровье негативно сказался развод с Аланом Басиевым. Галич призналась, что после расставания «забила на свой эмоциональный интеллект». Впоследствии блогерша прошла курс лечения, который дал положительный результат.