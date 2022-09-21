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10 минут назад

Виктория Бекхэм раскрыла коварный план своей невестки

New Magazineиещё 1

Ссора между Викторией Бекхэм и Николой Пельтц продолжается. Известны новые подробности.

Виктория Бекхэм раскрыла коварный план своей невестки
Фото: New MagazineNew Magazine

Раньше Виктория Бекхэм души не чаяла в своей невестке Николе Пельтц. Она не могла представить лучшей партии для своего старшего сына Бруклина. Однако во время подготовки к свадьбе отношения Виктории и Николы ухудшились и любовь переросла в ненависть. Дело в том, что невеста отвергла платье от Виктории Бекхэм и предпочла другого дизайнера. Кроме того, девушка отказала Виктории в праве участвовать в подготовке к торжеству. Это очень ударило по самолюбию дизайнера и она начала войну с невесткой. Также свекровь довела Николу до слез, когда украла песню, под которую молодожены планировали первый свадебный танец.

Поклонники с нетерпением ждут, когда Бекхэм и Пельтц наконец помирятся. Но похоже, в ближайшее время этому не бывать. Близкая подруга семьи Бекхэмов поведала о том, почему Виктория стала недолюбливать жену своего сына. Дизайнер уверена в корыстных целях Николы Пельтц. Она считает, что девушка вышла замуж за Бруклина лишь из-за стремления стать популярной. Ранее о дочери миллиардера никто не слышал. А вот, когда она закрутила роман с одним из Бекхэмов, то сразу привлекла внимание публики. Теперь перспективы в модельной и актерской карьере Николы намного лучше.

Возможно, Виктория права. Ведь еще будучи невестой Бруклина, девушка успела сняться для обложки Vogue. А вот после свадьбы интерес к ее персоне только увеличился. Около недели назад вышло два интервью с невесткой Бекхэмов в зарубежных изданиях, где она ответила на вопросы о разладе в отношениях с матерью мужа. А вот Виктория очень переживает за сына и боится, что его личная жизнь не сложится удачно.

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