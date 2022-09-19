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43 минуты назад

Приструнил жену: из-за чего Прилучный психанул на Зепюр Брутян в Сочи?

Popcake.tv

Сегодня Интернет-пользователи с интересом обсуждают эффектное появление Павла Прилучного со своей супругой Зепюр Брутян на кинопремьере в Сочи. Актер представил свой новый проект — сериал «Союз спасения. Время гнева», в котором сыграл одну из главных ролей.

Из-за чего Прилучный психанул на Зепюр Брутян в Сочи?
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Зепюр захотела поддержать любимого, поэтому вышла с ним в свет. Стоит отметить, это первый совместный выход молодоженов после пышной свадьбы. В середине мая появилась информация, что артисты официально оформили свои отношения. Тогда в эту новость мало кто поверил, но это оказалось явью. В августе Павел и Зепюр сыграли свадьбу в Подмосковье на частной вилле, куда пригласили только самых близких.

Для кинопремьеры Павел выбрал сдержанный образ, а вот Зепюр решила покрасоваться — надела фисташковое мини-платье со множеством вырезов и глубоким декольте. Чтобы отвлечь внимание репортеров от своих прелестей, девушка накинула сверху белый пиджак. Когда звездную парочку снимали репортеры, смелый образ подвел Брутян — пиджак расстегнулся.

Popcake.tv

Прилучный молниеносно отреагировал на это и прикрыл свою жену. Многие подметили, с каким раздражением Павел взглянул на это вызывающее платье. Хоть ранее он и признавался, что возлюбленная всегда советуется с ним по всем вопросам, но в этот раз, видимо, все детали не были продуманы.

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